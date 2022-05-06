В России выявили 5 541 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 541 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 530 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 526. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Челябинская, Воронежская и Свердловская области.