В России выявили 5 541 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 541 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 530 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 526. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Челябинская, Воронежская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 216 719. За сутки умерли 136 человек, за весь период — 376 696. Выздоровели 9048 человека, за все время — 17 588 067. Число госпитализаций за сутки составило 2845.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 515,9 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,5 млн), Франция (28,8 млн), Германия (25,2 млн) и Великобритания (22,1 млн).