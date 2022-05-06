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Bloomberg: ЕС может дать Венгрии, Словакии и Чехии отсрочку от эмбарго на нефть из России

Денис Ламехов
Сегодня в 11:02

Европейский союз предлагает предоставить Венгрии, Словакии и Чехии отсрочку от эмбарго на импорт российской нефти до 2024 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Остальные страны ЕС прекратят импортировать российскую нефть к концу 2022-го. Также Брюссель предлагает в течение трех месяцев ввести запрет для зарегистрированных в странах союза компаний на предоставление судов, услуг по перевозке и страховке, необходимых для транспортировки нефти в третьи страны.

Сегодня, 5 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране понадобится пять лет для отказа от российской нефти. Он отметил, что отвергает текущие предложения Евросоюза о запрете нефти из России, и сравнил такую инициативу с «ядерной бомбой» для экономики Венгрии.

4 мая глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что руководство страны не готово поддержать шестой пакет санкций Евросоюза против России в его текущем виде. Предложение, согласно которому страна получила бы полтора года на отказ от российских энергоносителей, он назвал неразумным, так как «речь идет о коротком отрезке времени».

Ранее в тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах ЕС ввести эмбарго на всю российскую нефть в рамках шестого пакета санкций.

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