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Shell может продать свои российские АЗС «Лукойлу»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:11

Нефтегазовая компания Shell разослала сотрудникам российского офиса письмо о том, что нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в компании.

По его словам, стороны находятся на этапе переговоров и контракт еще не подписан. Он также заявил, что Shell продает все свои заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудники будут получать прежнюю зарплату как минимум до конца 2022 года.

Представитель Shell подтвердил Forbes информацию о переговорах с «независимыми заинтересованными сторонами». Он отметил, что процесс идет в соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает компания.

Другой собеседник издания на топливном рынке заявил, что бизнес интересовал нескольких игроков, включая «Лукойл». В российском офисе Shell эту компанию считают наиболее вероятным покупателем. Пресс-служба «Лукойла» пока не дала комментариев.

Вместе с АЗС, как отмечают источники Forbes, Shell хочет передать новому владельцу свой завод по производству смазочных материалов и кредит на 9 млрд рублей, который к нему привязан.

Ранее стало известно, что Shell потеряла 4,24 млрд долларов из‑за отказа от участия в нефтегазовых проектах в России и покупки российской нефти и газа. К концу 2022 года Shell полностью прекратит все долгосрочные закупки нефти из России и не будет продлевать контракты, связанные с экспортом российской нефти.

О своем уходе из России Shell объявила в начале марта. Компания заявила о закрытии всех автозаправок, остановке производства авиационного топлива и смазочных материалов в стране.

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