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МИД: власти США не выдали визы российской делегации для участия в форуме ООН

Виктория Шанина
Сегодня в 8:55

Российские власти планируют ответить на агрессивные действия США против участия российских делегаций в съездах Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

По заявлению ведомства, Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках ООН. В частности, американские власти «в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие».

Американские визы не были выданы главе российской делегации, руководителю Федерального агентства по делам национальностей, сотруднику МИД России и ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера России. Они планировали приехать в Нью-Йорк для участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов.

«Министерство иностранных дел расценивает эти действия как последовательную линию США, представляющую собой серьезное нарушение американской стороной взятых на себя обязательств в рамках Соглашения между ООН и правительством США… Цель очевидна — любой ценой нарастить конфронтацию с Россией, заблокировав ее представителям возможность полноценной работы на ооновской площадке», — говорится в заявлении МИД РФ.

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