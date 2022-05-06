TeamViewer уходит с рынков России и Беларуси

Разработчик ПО для удаленного доступа TeamViewer решил покинуть рынки России и Беларуси. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на релиз компании.

«Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся коммерческую деятельность в России и Белоруссии», — говорится в сообщении TeamViewer.

Компания отмечает, что следует требованиям международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса. Также TeamViewer не будет продлевать никаких контрактов с клиентами из России и Беларуси.

Действующие подписки будут сохранены до конца договора в случае, если они не попадают под санкции и не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer. Продлеваться они не будут.

Также компания заблокировала все нелицензионные подключения как в Россию и Беларусь, так и из этих стран.

TeamViewer — немецкая компания, основанная в 2005 году. Она разрабатывает программные обеспечения для удаленного контроля устройств, включая компьютеры, смартфоны и сервера.