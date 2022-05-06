В Берлине разрешили провести акцию «Бессмертный полк». Но без георгиевских лент

Полиция Берлина разрешила провести в городе акцию «Бессмертный полк», приуроченную к празднику 9 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора проекта Яну Заугарову.

Заугарова заявила, что «добро от полиции получено», и пригласила к участию в «Бессмертном полке» «всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях». Мемориальное шествие пройдет от Бранденбургских ворот до парка Тиргартен.

Участники марша пройдут по улице 17 июня и возложат цветы у мемориала павшим советским войнам. Там же демонстранты проведут минуту молчания. По словам Заугаровой, меромприятие пройдет при полицейском сопровождении.

Координатор «Бессмертного полка» подчеркнула, что гражданам запрещено использовать символы V и Z в любом виде, а также георгиевские ленты и какие‑либо флаги или знамена. Кроме того, запрещены все виды военной формы и ее элементы.

«Полиция оставляет за собой право на запрет чего‑либо в процессе мероприятия», — добавила Заугарова. Она отметила, что в этом году шествие должно будет проходить без военных маршей в качестве музыкального сопровождения.

Несоблюдение требований полиции, по словам Заугаровой, будет расценено как провокация. Нарушители будут задержаны полицией.