Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против Алины Кабаевой

Власти Евросоюза предложили ввести санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, которая в данный момент возглавляет совет директоров «Национальной медиа группы». Об этом сообщил Bloomberg.

Включение Кабаевой в санкционный список обусловлено «тесной связью с президентом Владимиром Путиным» и руководством холдингом, который владеет долями в СМИ, распространяющих, по мнению ЕС, госпропаганду.

По мнению авторов инициативы, гимнастка несет ответственность за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины. Одобрить ее кандидатуру для включения в перечень должны представители всех стран ЕС. Послы государств могут сделать это уже 7 мая в ходе встречи.

В конце апреля The Wall Street Journal сообщал, что в США также рассматривали возможность включения Кабаевой в санкционный список. Эту меру временно отложили из‑за опасений, что Путин отреагирует на нее «агрессивно».

Дело в том, что Алину Кабаеву называют предположительной супругой российского президента. СМИ, а также оппозиционные политики утверждали, что у Путина и Кабаевой «как минимум трое детей».