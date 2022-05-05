Ванесса Редгрейв предостерегает внучку от дружбы с Питером Пэом в трейлере «Потерянных девочек»

Новая картина, которая выйдет на экраны 17 июня, расскажет о девочке, а затем и женщине по имени Венди. Она, как ее бабушка и мама, встретила в юности Питера Пэна — и нарушила данное ему обещание, став взрослой.

В сети появился трейлер фильма «Потерянные девочки», вдохновленного повестями Джеймса Барри о Питере Пэне. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Vertical Entertainment US.

В трейлере бабушка Венди, роль которой исполнила Ванесса Редгрейв, предрекает внучке встречу с мальчиком из волшебной страны. «Этот мальчик возьмет тебя в путешествие по небу», — говорит она.

Но вскоре восторженный рассказ бабушки сменяется предупреждением: любви мальчика по имени Питер однажды будет недостаточно. Однако, судя по видео, Пэн не перестанет навещать старую подругу, даже когда та не захочет больше видеть его.

Венди предстоит узнать тайну исчезновения своей матери и, кажется, уберечь от обиженного Питера юную дочь. Согласно синопсису картины, скрыться от последствий детских приключений с Пэном окажется непросто.

Роль Венди в фильме исполнили Эмили Кэри и Ливия Де Паолис, мать Венди Джейн сыграла Джоэли Ричардсон, ее дочь Берри — Элла-Раэ Смит, а Питера — Луис Партридж. Паркер Сойерс предстал в образе мужа Венди, а Иэн Глен — Капитана Крюка.

Режиссером «Потерянных девочек» выступила Ливия Де Паолис. Она поставила ленту по мотивам романа Лори Фокс, сама разработав адаптированный сценарий.