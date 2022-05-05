Группа Грэма Коксона и Роуз Элинор Дугалл The Waeve выпустила первый трек «Something Pretty»

Коллектив уже сыграл новую песню живьем вчера, 4 марта, на концерте в Лондоне, пишет NME. Всего в сет-листе было девять треков, включая неопубликованные «Can I Call You», «Drowning», «Sleepwalking» и «Kill Me Again».

The Waeve, проект гитариста бритпоп-группы Blur Грэма Коксона и экс-вокалистки The Pipettes Роуз Элинор Дугалл, опубликовал свой первый трек «Something Pretty». Его можно послушать по ссылке .

О создании группы Грэм Коксон и Роуз Элинор Дугалл заявили 20 апреля. Они рассказали, что начали обмениваться сообщениями накануне Рождества в 2020 году, а затем перешли к сочинению песен.

Последний к текущему моменту сольный альбом Коксона «A+E» увидел свет в 2012 году, последний сингл «Falling» — в 2017-м. В 2015 году вышла восьмая студийная пластинка Blur «Magic Whip», где Коксон выступил соавтором всех треков.

Дебютный лонгплей The Pipettes «We Are The Pipettes» был выпущен в 2006 году, затем Роуз Элинор Дугалл покинула коллектив и записала ряд сольных синглов, включая «Another Version Of Pop Song», а также полноформатник «Stelluar». Кроме того, она работала с Марком Ронсоном и его группой The Business Intl. над альбомом «Record Collection».