Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера». Выручку он направит на помощь украинцам

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по главной роли во франшизе «Гарри Поттер», начал продавать мантии — типичную одежду волшебников из книг Джоан Роулинг. Об этом артист сообщил в инстаграме*.

Рэдклифф намерен таким образом собрать средства для помощи гражданам Украины. Актер предложил четыре варианта мантий: с зеленой, синей, красной и желтой изнанкой в соответствии с цветами факультетов школы волшебства Хогвартс.

Мантии представлены в пяти размерах. Комплект мантии и галстука в соответствующих тонах в данный момент стоит около 33 евро. Приобрести товары можно на сайте MagicArtz.

Покупки будут доставлены владельцам бесплатно. Кроме того, мантии продаются со скидкой в 60% — их изначальная стоимость превышает 75 евро.