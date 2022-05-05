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Документалистам, которые хотят поразмышлять о будущем России, выделят гранты на съемки фильмов

Семён Гудошников
Сегодня в 20:58

Институт развития интернета впервые выделит гранты на поддержку документального кино. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе ИРИ.

Поддержку предоставят в рамках проекта «Умное кино» общества «Знание». Его первым этапом стал конкурс сценариев документальных фильмов, одна из категорий которого получила название «Образ будущего». Десять лучших работ в этой категории получат гранты на реализацию проектов.

По словам директора по интегрированным коммуникациям ИРИ Александра Ляпина, заявки принимаются на фильмы, которые так или иначе раскрывают авторское видение будущего России или путей ее развития.

Эта тема, считает Ляпин, всегда занимала умы русских писателей, мыслителей, общественных деятелей, политиков и вызывала бурные общественные дискуссии. «Мы никак не хотим ограничивать команды в творчестве, они могут использовать самые разные форматы и жанры», — отметил он.

Заявки на конкурс сценариев, в том числе на его тематическую линию «Образ будущего», можно подать до 28 мая. Лучшие работы, ориентировочно уже к концу месяца, выберет экспертная группа ИРИ. Всего планируется поддержать несколько десятков проектов.

Участники из числа начинающих документалистов будут приглашены в Москву для прохождения обучающих интенсивов. Совместно с известными кинематографистами они проработают свои сценарии, посетят лекции и мастер-классы. Затем экспертный совет определит победителей на общем питчинге. А уже в декабре созданные фильмы планируют показать в Москве на фестивале «Умное кино».

Также в мае — июле 2022 года по всей стране пройдет обширная просветительская программа. Жителей 300 городов ждут показы современных документальных фильмов и лекции о развитии документального кино.

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