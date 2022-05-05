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A$AP Rocky опубликовал клип «D.M.B.» c Рианной в главной роли

Денис Ламехов
Сегодня в 21:43

Американский хип-хоп-исполнитель A$AP Rocky опубликовал клип на новый трек «D.M.B.» c Рианной в главной роли — певица находится с ним в романтических отношениях и ждет от него ребенка. Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыканта.

В видео — несколько сцен, обыгрывающих совместную жизнь пары: от вечеринок до похода в парикмахерскую. В финале A$AP Rocky делает Рианне предложение выйти за него замуж — она отвечает согласием.

Над продакшном трека работал сам исполнитель, а также Скепта, Shlohmo, D33J, участник объединения AWGE Эктор Дельгадо и член A$AP Mob Кельвин Крэш.

Среди недавних релизов A$AP Rocky — совместные работы с Ниго, основателем фэшн-брендов A Bathing Ape и Human Made, ныне также креативным директором Kenzo, а также со $not и A$AP Ant.

Свой последний к текущему моменту студийный альбом «Testing» музыкант выпустил в 2018 году. «Cитуация с „Testing“ напоминает то, как Гай Ричи после двух „пацанских“ фильмов о лондонском жулье вдруг решил делать искусство — и снял патетичный „Револьвер“», — писала тогда «Афиша Daily».

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