A$AP Rocky опубликовал клип «D.M.B.» c Рианной в главной роли

Американский хип-хоп-исполнитель A$AP Rocky опубликовал клип на новый трек «D.M.B.» c Рианной в главной роли — певица находится с ним в романтических отношениях и ждет от него ребенка. Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыканта.

В видео — несколько сцен, обыгрывающих совместную жизнь пары: от вечеринок до похода в парикмахерскую. В финале A$AP Rocky делает Рианне предложение выйти за него замуж — она отвечает согласием.