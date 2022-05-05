перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера». Выручку он направит на помощь украинцам 21:48
A$AP Rocky опубликовал клип «D.M.B.» c Рианной в главной роли 21:43
Документалистам, которые хотят поразмышлять о будущем России, выделят гранты на съемки фильмов 20:58
В Венецию с 1 июля будут пускать по предварительной регистрации 20:52
Заявление Израиля об извинениях Путина, Esquire в России сменит имя и другие новости дня
20:50 дайджест
В Казахстане пройдет референдум по вопросу изменения Конституции. Он состоится 5 июня 19:54
В офисе премьер-министра Израиля сказали, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях-антисемитах 19:52
Третьяковская галерея покажет отреставрированную графику Шагала, Кандинского, Гончаровой и Ларионова 19:26
Экс-редакторы Doxa обвинили Владимира Метелкина в абьюзе. Редакция заявила, что была не в курсе 18:58
Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» 18:57
David Lee/Flickr
Wolf Alice анонсировали выход мини-альбома «Blue Lullaby» и опубликовали первый трек с него 18:35
Российский сериал «Естественный отбор» получил приз аргентинского фестиваля BUEIFF Web Series 18:18
Отели на курортах России начали снижать цены 18:06
Число избыточных смертей, связанных с пандемией, составило 15 млн за два года 17:22
Производитель кофе Paulig продал бизнес в России 17:13
Канцлер Германии Шольц: санкции против России будут снимать по согласованию с Украиной 16:57
mos.ru
В Битцевском лесу появятся четыре скейт-парка и два памп-трека 16:30
Константин Райкин избран врио ректора Высшей школы сценических искусств 16:09
Путин: в Кремле «знают качество» информации в «Википедии», ей лучше не доверять 16:04
В Петербурге задержали пять человек за антивоенные посты. Им может грозить до 10 лет тюрьмы 15:54

В Казахстане пройдет референдум по вопросу изменения Конституции. Он состоится 5 июня

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

В Казахстане 5 июня пройдет референдум по вопросу изменения Конституции. Об этом сообщили на сайте президента страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении голосования. В ходе него граждане смогут поддержать принятие изменений и дополнений в Конституцию или выступить против них.

Проект закона, за который предлагается проголосовать на референдуме, будет опубликован в СМИ 6 мая. По словам Токаева, он станет частью «масштабной программы политической модернизации».

«Поправки в основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение», — заявил президент.

Инициативы, как отметил Токаев, «исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов».

«Поправки призваны закрепить окончательный переход от „суперпрезидентской“ формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством», — пояснил лидер Казахстана.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Суворов: Великое путешествие
Обычный парень на службе у полководца Александра Суворова
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить