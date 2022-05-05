В Казахстане пройдет референдум по вопросу изменения Конституции. Он состоится 5 июня

В Казахстане 5 июня пройдет референдум по вопросу изменения Конституции. Об этом сообщили на сайте президента страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении голосования. В ходе него граждане смогут поддержать принятие изменений и дополнений в Конституцию или выступить против них.

Проект закона, за который предлагается проголосовать на референдуме, будет опубликован в СМИ 6 мая. По словам Токаева, он станет частью «масштабной программы политической модернизации».

«Поправки в основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение», — заявил президент.

Инициативы, как отметил Токаев, «исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов».

«Поправки призваны закрепить окончательный переход от „суперпрезидентской“ формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством», — пояснил лидер Казахстана.