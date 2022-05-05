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Российский сериал «Естественный отбор» получил приз аргентинского фестиваля BUEIFF Web Series

Семён Гудошников
Сегодня в 18:18

Мария Корытова, исполнившая главную роль в российском сериале «Естественный отбор», победила в номинации «Лучшая актриса» на аргентинском фестивале веб-сериалов BUEIFF Web Series. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Института развития интернета, при поддержке которого был создан «Естественный отбор».

Приз в еще одной категории BUEIFF Web Series, «Лучший монтаж», забрал другой отечественный сериал — «Пять с плюсом» Дианы Штурмановой.

«Естественный отбор» — ироничное драмеди о свиданиях. Главная героиня — Алиса, одинокая москвичка на пороге 30-летия. Семья и подруги подталкивают ее сменить статус, но встретить созвучного и при этом свободного мужчину сложнее, чем кажется.

Естественный отбор. Веб-сериал from Liza Amelina on Vimeo.

«Я счастлив, что Алиса — героиня нашего сериала, — отправилась в большое путешествие. Все мы, как и Алиса, сомневаемся в себе. Ждем, что нас поймут и поддержат. Хотим стать лучше. В России и Европе, Северной и Латинской Америке зрители узнают в Алисе себя. Это можно назвать культурным экспортом, но я бы сформулировал проще: мы похожи. Напоминать об этом — одна из важнейших задач культуры», — отметил режиссер сериала Кирилл Алехин.

BUEIFF Web Series проходит ежегодно в рамках Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе, крупнейшего в Аргентине. В мае 2022 жюри выбрало девять лучших веб-сериалов из Канады, США, Германии, Швейцарии, Казахстана и России. Пилотные серии победителей покажут в Буэнос-Айресе в июне 2022 года.

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