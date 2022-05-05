Российский сериал «Естественный отбор» получил приз аргентинского фестиваля BUEIFF Web Series

Мария Корытова, исполнившая главную роль в российском сериале «Естественный отбор», победила в номинации «Лучшая актриса» на аргентинском фестивале веб-сериалов BUEIFF Web Series. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Института развития интернета, при поддержке которого был создан «Естественный отбор».

Приз в еще одной категории BUEIFF Web Series, «Лучший монтаж», забрал другой отечественный сериал — «Пять с плюсом» Дианы Штурмановой.

«Естественный отбор» — ироничное драмеди о свиданиях. Главная героиня — Алиса, одинокая москвичка на пороге 30-летия. Семья и подруги подталкивают ее сменить статус, но встретить созвучного и при этом свободного мужчину сложнее, чем кажется.