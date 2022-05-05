Число избыточных смертей, связанных с пандемией, составило 15 млн за два года

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021-го из‑за пандемии коронавируса погибли около 14,9 млн человек. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В данные цифры входят люди, погибшие от болезни как непосредственно, так и косвенно — из‑за воздействия пандемии на общество и системы здравоохранения. В том числе учитываются смерти пациентов, которые не смогли получить доступ к профилактике и лечению из‑за перегруженности системы здравоохранения.

На избыточную смертность также могло повлиять меньшее число погибших из‑за снижения рисков определенных событий, таких как ДТП или производственные травмы.

Большая часть избыточных смертей (84%) приходится на Юго-Восточную Азию, Европу и Америку. Около 68% смертей, связанных с пандемией, произошло всего в 10 странах мира. Общее число погибших среди мужчин было выше, чем среди женщин (57% и 43% соответственно).

«Эти отрезвляющие данные указывают не только на воздействие пандемии, но и на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги во время кризисов», — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Как отмечает The New York Times, данные ВОЗ в 2,5 раза превышают официальные. Согласно отчетам министерств здравоохранения различных стран, по всему миру умерли чуть больше шести миллионов человек.