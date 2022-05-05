Производитель кофе Paulig продал бизнес в России

Финский холдинг Paulig Group завершил продажу своего бизнеса в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании.

Акции ООО «Паулиг Рус» были проданы индийскому предпринимателю Викасу Сои — он занимает пост управляющего директора Milagro Beverage Company. Компания продает на российском рынке растворимый кофе под брендами Milagro, D’Arte и Belagio.

«Операции Paulig в России, включая завод по обжарке кофе в Твери и 200 сотрудников компании, перейдут к новому владельцу. Бренды и рецепты Paulig не включены в продажу», — рассказали в холдинге.

Глава финской компании Рольф Ладау заявил, что ведение бизнеса в России после начала «военной операции» на территории Украины больше не является для производителя «ответственным и жизнеспособным».

В компании добавили, что на российский рынок приходилось менее 5% выручки в 2021 году. Как передает РБК, общий объем выручки Paulig Group составил 966 млн евро.

Финский холдинг сообщил, что продажа российского представительства «не окажет существенного влияния на перспективы Paulig в отношении остальных ее бизнесов».