Отели на курортах России начали снижать цены

Отели на российских курортах начали снижать цены на летний сезон на 15–45%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Причиной послужил низкий спрос со стороны россиян из‑за падения доходов, ограничения полетов на юг страны и роста общей тревожности.

По словам Тюриной, в марте гостиницы рассчитывали на увеличение спроса из‑за сокращения авиаполетов за рубеж. Также важным фактором роста цен были высокие инфляционные ожидания владельцев отелей.

«После окончания очередного этапа туристического кешбэка число бронирований объектов размещения снизилось в среднем на 20% по сравнению с рекордным 2021 годом», — рассказала она.