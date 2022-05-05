В Петербурге задержали пять человек за антивоенные посты. Им может грозить до 10 лет тюрьмы

Полиция задержала в Петербурге пятерых человек из‑за постов антивоенного характера. Об этом пишет РБК со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Все пятеро — участники группы «Мирное сопротивление» во «ВКонтакте», основанной «на осколках» движения «Солидарность». По четырем адресам прошли обыски. Причиной послужили посты, написанные 4 марта, какие именно, неизвестно. Всего, по словам Идрисова, было 15 таких постов, в основном антивоенного характера.

Среди задержанных — Татьяна Сичкарева, которую после обыска в квартире ее родителей доставили в Следственный отдел по Кировскому району Петербурга. Также обыск прошел у Влада Шипицына, у которого временно живет правозащитник Илья Ткаченко, Ольги Смирновой (она была фигуранткой дела об оправдании терроризма, но дело «заглохло») и Асана Мумджи. Местонахождение всех, кроме Сичкаревой, неизвестно.

Ранее Идрисов сообщил «Фонтанке», что обыски проходили в рамках уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК — о фейках про российскую армию. Максимальное наказание по этой части — до десяти лет лишения свободы.

3 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что всего по уголовной статье о фейках про военных заведено 35 дел.