Путин: в Кремле «знают качество» информации в «Википедии», ей лучше не доверять

Владимир Путин поговорил с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем. Во время их беседы президент России поделился мыслями о «Википедии». Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.
«Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной „Википедией“ невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — сказал Путин.
По мнению президента, «дорогого стоят» «талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять». Он сравнил их с энциклопедией, «только вживую».
Древаль, в свою очередь, на слова Путина дважды ответил «Абсолютно согласен». Он сказал, что «Знание» с его базой данных становится «альтернативой» «Википедии», но с одним отличием — «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».
Организацию «Знание» создали по указу Путина в 2015 году. Одними из своих целей она указывает воспитание патриотизма, укрепление межнационального единства и борьбу с лженаукой и фальсификацией истории.
В начале марта «Википедия» получила первое предупреждение о блокировке из‑за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». В ней были сведения «о многочисленных жертвах среди военнослужащих» России и мирных граждан Украины, а также о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями».
29 марта появилось новое предупреждение РКН о блокировке «Википедии» из‑за той же статьи. В ведомстве заявили, что она содержит «недостоверную информацию о специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик по демилитаризации и денацификации Украины».
Позже РКН пригрозил «Википедии» административным протоколом и обвинил платформу в информационных атаках на россиян.