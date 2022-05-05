Путин: в Кремле «знают качество» информации в «Википедии», ей лучше не доверять

Владимир Путин поговорил с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем. Во время их беседы президент России поделился мыслями о «Википедии». Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

«Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной „Википедией“ невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — сказал Путин.

По мнению президента, «дорогого стоят» «талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять». Он сравнил их с энциклопедией, «только вживую».

Древаль, в свою очередь, на слова Путина дважды ответил «Абсолютно согласен». Он сказал, что «Знание» с его базой данных становится «альтернативой» «Википедии», но с одним отличием — «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».