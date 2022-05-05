Shell потеряла более 4 млрд долларов из‑за ухода из России

Британская нефтегазовая компания Shell опубликовала отчет за первый квартал 2022 года. Из него следует, что компания потеряла 4,24 млрд долларов из‑за отказа от участия в нефтегазовых проектах в России и покупки российской нефти и газа.

Shell зафиксировала убыток более 3 млрд долларов из‑за того, что отказалась участвовать в проектах «Северный поток-2», «Сахалин-2» и проектах «Газпром нефти».

Объем расходов увеличился в том числе из‑за отказа от оптовых закупок топлива из России. К концу 2022 года Shell полностью прекратит все долгосрочные закупки нефти из России и не будет продлевать контракты, связанные с экспортом российской нефти.

При этом первые три месяца этого года прибыль Shell достигла рекордного с 2008 года показателя 9,1 млрд долларов.

О своем уходе из России Shell объявила в начале марта. Компания заявила о закрытии всех автозаправок, остановке производства авиационного топлива и смазочных материалов в стране.