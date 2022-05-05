12 и 13 мая мая в Театре Романа Виктюка покажут спектакль «Люблюнемогу». При покупке билетов на «Афише» на эти дни действует скидка 20% по промокоду «LUBLU20».

Постановка расскажет о нескольких смешных и трогательных, счастливых и драматичных историях любви, которые произошли в большом городе.

«Это истории о том, что случилось, и о том, что не случилось по воле провидения. Об эффекте бабочки, когда любая мелкая случайность может изменить нашу судьбу, увести ее в другое русло. И эти не случившиеся встречи уже не догнать, не вернуть», — сказано в описании спектакля.

Режиссером «Люблюнемогу» выступил Дмитрий Голубев, драматургом — Ольга Никифорова, а художественным руководителем — Денис Азаров.

В спектакле задействованы Дмитрий Бозин, Екатерина Карпушина, Дмитрий Жойдик, Мария Матто, Олег Исаев, Людмила Погорелова, Станислав Мотырев, Виктория Савельева, Наиль Абдрахманов, Анастасия Якушева, Михаил Урянский, Валерия Энгельс и Михаил Половенко.

Постановку также покажут 13 и 27 мая, 9 и 17 июня. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.