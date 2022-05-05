Британская налоговая служба отозвала у Мосбиржи статус признаваемой

Британское Управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC) лишило Московскую биржу (MОЕХ) статуса признаваемой фондовой площадки. Об этом сообщает ТАСС.

Инвестиции, которые осуществлялись на Мосбирже до 5 мая, продолжат считаться инвестициями на признаваемой фондовой бирже.

Лишение статуса признаваемой означает, что инвесторы из Британии, которые торгуют ценными бумагами на Мосбирже, не смогут пользоваться частью налоговых льгот, которые предоставляло управление.

Московская биржа была включена в список признаваемых HMRС фондовых площадок 5 января 2011 года. О намерении Великобритании лишить MОЕХ статуса признаваемой стало известно 19 апреля.