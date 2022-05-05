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Клип Инстасамки и CMH признали незаконным, усмотрев в нем пропаганду АУЕ

Семён Гудошников
Сегодня в 12:55

Кировский районный суд Петербурга запретил клип CMH и Инстасамки «АУЕ». Об этом говорится в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города.

По мнению суда, клип «распространяет идеологию неформального молодежного криминализованного движения АУЕ, пропагандирует философию „воров в законе“ и тюремные „понятия“, ставя их выше законодательства Российской Федерации».

Также суд усмотрел в видео информацию, пропагандирующую криминальное поведение, и нецензурные высказывания.

Признать клип незаконным просил в иске заместитель военного прокурора 301-й военной прокуратуры.

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским в августе 2020 года. Тем, кто пропагандирует идеи АУЕ, грозит наказание по статье 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества») — до 12 лет тюрьмы и штраф до 700 тыс. рублей. По мнению Генпрокуратуры, у движения более 34 тыс. сторонников в 40 регионах.

В 2020 году Сенгилеевский районный суд Ульяновской области запретил текст песни Инстасамки и CMH «АУЕ».

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