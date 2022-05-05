Нил Патрик Харрис пробует холостяцкую жизнь в тизере сериала «Без пары»

В ролике Майкл разбивает букет роз посреди улицы, испытывая боль от расставания со своим супругом. Однако позже он начинает осознавать все преимущества холостяцкой жизни, начиная снова ходить на вечеринки и знакомиться в другими людьми. «Расставания — это отстой, но одинокая жизнь — это необязательно», — гласит слоган сериала.

Netflix выпустил тизер романтического комедийного сериала «Без пары». Премьера всех восьми эпизодов шоу состоится на стрим-сервисе 29 июля.

«Без пары» рассказывает о недавно ставшем холостяком Майкле, от которого ушел муж после 17 лет совместной жизни.

Главную роль в сериале исполнил пятикратный лауреат «Эмми» Нил Патрик Харрис. В качестве режиссеров выступили Даррен Стар («Секс в большом городе») и Джеффри Ричман («Отчаянные домохозяйки»).