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В России выявили 5 011 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:08

За последние сутки в России выявили 5 011 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 82 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 393. За ним следуют Петербург, Татарстан, Волгоградская и Челябинская области, а также Пермский край, Свердловская область и Башкортостан.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 211 178. За сутки умерли 139 человек, за весь период — 376 560. Выздоровели 8 723 человека, за все время — 17 578 659. Число госпитализаций за сутки составило 3 248.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 515,3 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,3 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,5 млн), Франция (28,8 млн), Германия (25,1 млн) и Великобритания (22 млн).

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