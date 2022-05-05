В России выявили 5 011 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 5 011 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 82 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 393. За ним следуют Петербург, Татарстан, Волгоградская и Челябинская области, а также Пермский край, Свердловская область и Башкортостан.