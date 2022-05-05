Сделка по продаже «Ситимобила» владельцу «Таксовичкоф» завершена

Зарегистрированная в Петербурге компания «Транс-Миссия», которая владеет «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», завершила сделку по покупке агрегатора такси «Ситимобил». Об этом сообщает ТАСС.

1 мая «Транс-Миссия» получила все ключевые активы агрегатора, включая ПО, домены, приложения, сайты и так далее.

Компания уточнила, что продолжит активно развивать «Ситимобил», запуская сервис в новых городах и выпуская новые продукты. При этом «Транс-Миссия» не будет объединять приложения «Ситимобила» и «Таксовичкоф» в одно.

CEO People&People Игорь Рудзий подчеркнул, что водителям не нужно будет менять брендирование автомобилей под другой автопарк или устанавливать другое приложение. «Два крупных игрока перестанут бороться друг с другом и смогут вместе занять лидирующие позиции на рынке такси. Это позволит предложить клиентам выгодные тарифы и достойные условия труда для наших водителей», — добавил он.

11 марта «Ситимобил», входящий в группу VK, объявил о прекращении работы в России. Соответствующее решение приняли акционеры компании. 31 марта была озвучена дата — 15 апреля. Однако «Ситимобил» не закрылся в указанный день, а выпустил обновление приложения для iOS и Android. В описании сервис написал: «Всё работает. Едем дальше».