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Помните Скрепыша из Microsoft Office? Теперь он есть в Halo Infinite — его можно нацепить на оружие

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

Разработчики Halo Infinite добавили в игру одного из самых известных маскотов Microsoft — легендарного назойливого Скрепыша из ранних версий Office 365. Об этом рассказал главный менеджер по продуктам Xbox Джеймс Шилдс.

Скрепыша можно использовать как именную нашивку, эмблему на броню или брелок на оружие. Правда, в Halo Infinite его зовут не Clippy, как его назвал Microsoft, а Clipster.

Еще до релиза игры пользователи Reddit предлагали превратить Скрепыша в виде ИИ-помощника. Они шутили, что талисман будет так же приставать с советами, как и его версия в Office: «Похоже, вы пытаетесь кого‑то подстрелить. Вам помочь с этим?», — говорил бы Скрепыш после промаха.

Microsoft тоже не забыла про Скрепыша. Летом прошлого года компания поделилась планами по возвращению маскота, но только в виде анимированного эмодзи.

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