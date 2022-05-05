Разработчики Halo Infinite добавили в игру одного из самых известных маскотов Microsoft — легендарного назойливого Скрепыша из ранних версий Office 365. Об этом рассказал главный менеджер по продуктам Xbox Джеймс Шилдс.

Скрепыша можно использовать как именную нашивку, эмблему на броню или брелок на оружие. Правда, в Halo Infinite его зовут не Clippy, как его назвал Microsoft, а Clipster.