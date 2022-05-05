Росавиация продлила временное закрытие 11 аэропортов юга России до 13 мая

Росавиация в 12-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России — на этот раз до 3.45 по московскому времени 13 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Запрещены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажиров рекомендовано перевозить по альтернативным маршрутам: через аэровокзалы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Росавиации уточнили, что остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

Впервые ведомство запретило полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала российской «военной спецоперации» на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, а позже продлевалось.