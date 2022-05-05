Калининградский автозавод выделил работникам участки под огороды

Калининградский автомобильный холдинг «Автотор» решил поддержать своих работников в «непростом экономическом положении» и выделил участки под огороды. Об этом сообщается на сайте предприятия.

«В целях дополнительной социальной поддержки» сотрудникам предложили участки размером 1000 квадратных метров. Для этого «Автотор» выделил два земельных массива общей площадью 300 га в районе поселков Холмогоровка и Люблино под Калининградом.

Список желающих сформировали заранее. В районе Холмогоровки уже распределили 168 участков по жеребьевке. Во второй половине мая точно так же распределят земли и в Люблино.

Холдинг отмечает, что участки полностью подготовлены к посевным работам — земля вспахана и проборонована. Те, кто получили десять соток, уже осваивают их. Также «Автотор» продает работникам, получившим участки, высококачественный семенной картофель российского производства.

«Автотор» одним из первых в России начал выпуск иномарок. Там собирали BMW, Kia и Hyundai, но после начала российской «спецоперации» на Украине производство приостановилось. В прошлом году холдинг выпустил 177 тыс. машин.