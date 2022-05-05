Ленни Кравиц и Гас Ван Сент снимутся в черной комедии «Тренер» от автора «Американской истории Х»

Американский музыкант Ленни Кравиц снимется в черной комедии под названием «Тренер». Ее поставит режиссер Тони Кэй («Американская история Х», «Учитель на замену») по оригинальному сценарию галериста Вито Шнабеля, сообщил Collider.

Фильм уже запущен в производство и выйдет на экраны предположительно в 2023 году. Точная дата премьеры пока не назначена. Помимо Кравица, в ленте появятся режиссер Гас Ван Сент, лидер Bush Гэвин Россдэйл («Элитное общество»), Беверли Д’Анджело («Американская история Х») и Колин Кэмп («Апокалипсис сегодня»).

Сам Шнабель также снимется в картине. Он исполнит роль фитнес-тренера Джекса, живущего в Лос-Анджелесе с матерью и пытающегося обрести славу и богатство. Кого в фильме сыграют остальные артисты, не раскрывается.

На разработку сценария у Шнабель ушло почти десять лет. Он трудился над текстом картины вместе с Джеффом Соломоном. Известно, что действие картины охватит восемь дней из жизни главного героя.

В ленте также примут участие Джелия Фокс, Стивен Ван Зандт, Тейлор Пейдж, Стивен Дорфф, Джон Макинрой, Джина Гершон, Лука Саббат, Су Чжу Пак, Брок О’Херн, Белла Торн, Лэрд Гамильтон и Дюк Николсон.

Шнабель и Кэй выступают продюсерами фильма вместе с Джереми Стеклером («Цена измены», «Дело храбрых», «Старик с пистолетом») и Джорджем Паасвеллом («Тихий дом», «Дом на другой стороне», «Фиби в стране чудес»).