Мэрия Москвы отказалась согласовывать антивоенный митинг. Из‑за COVID-19

Мэрия Москвы отказалась согласовывать антивоенный митинг 9 мая из‑за продолжающейся якобы пандемии коронавируса. Об этом сообщила в своем телеграм-канале инициатор акции — политик Эльвира Вихарева.

Она рассказала, что городские власти уведомили ее об отказе по телефону. «Бумажку они не прислали. Позвонили и сообщили устное решение. Чтобы, если что, «моя хата с краю, ничего не знаю, корова тоже не моя», — отметила Вихарева.

Политика возмутило, что «9 мая можно Бессмертный полк, можно парад, можно метро, кино, ТЦ — да хоть конный цирк — а митинг за мир нельзя». Впрочем, Вихарева добавила, что «все понимала заранее».

Ранее власти столицы не согласовали шествие против «специальной военной операции» России на Украине, заявку на которое подали члены партии «Яблоко». Они надеялись провести антивоенную акцию 1 мая.

До этого члены «Яблока» уже подавали две заявки на подобные акции, и мэрия их отклонила, сославшись вновь на эпидемиологическую обстановку.