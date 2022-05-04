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Jamie T вернулся с новым клипом «The Old Style Raiders». И анонсировал первый за шесть лет альбом

Семён Гудошников
Вчера в 21:38

Лондонский инди-рокер Jamie T представил новый сингл «The Old Style Raiders», это его первый релиз с 2018 года, когда свет увидел EP «B Sides (06-17)».

По словам Jamie T, в новом сингле «есть надежда». «Это борьба, цель которой — найти, что для тебя значимо, что ты любишь», — пояснил музыкант.

В черно-белом клипе на песню Jamie T ведут со связанными руками, а затем заключают в тесную клетку, привязанную к ветке дерева.

Jamie T не выпускал студийных альбомов уже шесть лет. Это изменится 29 июля, когда на лейбле Polydor выйдет его новая пластинка «The Theory of Whatever».

За свою 17-летнюю карьеру Джейми Трейс (настоящее имя артиста) выпустил четыре лонгплея и получил множество наград NME Awards.

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