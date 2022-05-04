Жанель Моне сыграет легендарную танцовщицу Жозефину Бейкер в сериале «Сопротивление»

Американская певица и актриса Жанель Моне сыграет легендарную танцовщицу Жозефину Бейкер, известную с 1920-х годов также как борца против расизма. Об этом сообщил Deadline.
Сериал разработает студия A24, ответственная за релиз комедии «Всё везде и сразу» и драмы «Лунный свет». Он расскажет историю Бейкер, которая, будучи одной из самых известных артисток мира, выступала шпионом союзников во время оккупации Франции нацистами.
Моне не только исполнит главную роль в проекте, но и выступит его продюсером. Певица, как отмечает издание, является давней поклонницей таланта Бейкер. На прошедшем Met Gala она появилась в костюме, вдохновленном образом Черной Венеры и Креольской Богини (так Бейкер называли современники).
Создателем и шоураннером «Сопротивления» станет Дженнифер Йель, работавшая раньше над сериалами «Чужестранка», «Видеть» и «Подземка». Исполнительными продюсерами будут Чак Лайтнинг, Микаэл Мур, Нейт Уандер, Дана Джиллс и Анджела Гиббс.
Новое шоу выйдет на одном из стриминговых сервисов, каком именно — пока неизвестно. Над сериалом поработает также Дэмиен Льюис, который в мае выпустит книгу о Жозефине Бейкер под названием «Пламя сопротивления».
Жозефина Бейкер известна как первая темнокожая женщина, снявшаяся в крупном кинофильме — немой картине 1927 года «Сирена тропиков». Она стала одной из самых ярких артисток Парижа. Ее выступление в юбке из бананов стало культовым символом эпохи джаза и «ревущих» 1920-х.
Кроме того, Бейкер была активисткой движения за гражданские права, в США она отказывалась выступать перед сегрегированной аудиторией. А во время Второй мировой войны она участвовала во французском Сопротивлении, за что удостоилась многочисленных наград от генерала Шарля де Голля.