Жанель Моне сыграет легендарную танцовщицу Жозефину Бейкер в сериале «Сопротивление»

Американская певица и актриса Жанель Моне сыграет легендарную танцовщицу Жозефину Бейкер, известную с 1920-х годов также как борца против расизма. Об этом сообщил Deadline.

Сериал разработает студия A24, ответственная за релиз комедии «Всё везде и сразу» и драмы «Лунный свет». Он расскажет историю Бейкер, которая, будучи одной из самых известных артисток мира, выступала шпионом союзников во время оккупации Франции нацистами.

Моне не только исполнит главную роль в проекте, но и выступит его продюсером. Певица, как отмечает издание, является давней поклонницей таланта Бейкер. На прошедшем Met Gala она появилась в костюме, вдохновленном образом Черной Венеры и Креольской Богини (так Бейкер называли современники).