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LinkedIn выплатит 1,8 млн долларов сотрудницам, которым платили меньше, чем коллегам-мужчинам

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:12

Компания LinkedIn выплатит 1,8 млн долларов сотрудницам офиса в Сан-Франциско и штаб-квартиры в Саннивейле, которым платили меньше, чем коллегам-мужчинам. Об этом сообщил Минфин США.

Ведомство подтвердило, что почти 700 женщин подвергались «систематической дискриминации в оплате труда по половому признаку». Правительственное распоряжение запрещает это, поэтому LinkedIn придется заплатить сотрудницам.

«Хотя мы согласились урегулировать этот вопрос, мы не согласны с претензиями правительства. LinkedIn платила и платит сотрудникам справедливо при сравнении аналогичной работы», — заявили в компании.

О дискриминации сотрудниц в LinkedIn стало известно после проверки Управления программ соблюдения федеральных контрактов (OFCCP). В ее ходе Минфин изучал данные за период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2017 года.

Ведомтсво рассмотрело политику компании в области занятости, информацию о компенсации для отдельных сотрудников, а также материалы интервью с менеджерами, обычными работниками и HR-специалистами.

LinkedIn согласился на мировое соглашение с Министерством. Согласно ему, женщины получат 1,75 млн долларов в виде задолженности по зарплате и еще свыше 50 тыс. долларов — в виде процентов. Также компания позаботится о том, чтобы политика оплаты труда отныне была гендерно нейтральной.

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