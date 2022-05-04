Невзоров* в федеральном розыске, комфортные автозаки для москвичей и другие новости дня

Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о том, что Россия может объявить всеобщую мобилизацию 9 мая. Таким же словом он охарактеризовал вероятность того, что в День Победы Путин объявит войну Украине.

МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*. Ранее на него завели дело о фейках про российскую армию.

Мэрия Москвы обязала часть клубов и баров подключить их видеокамеры к Единому центру хранения данных, рассказали источники «Коммерсанта». Доступ к центру имеют в том числе сотрудники МВД.

В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева. По словам источника ТАСС, в последние дни бизнесмен злоупотреблял алкоголем и заявлял близким о намерении покончить с собой.

Суд признал незаконным отчисление студенток Высшей школы кино и телевидения «Останкино» за лайки в соцсетях. Девушек потребовали восстановить в вузе.

В возрасте 87 дет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. В конце апреля он попал в реанимацию из‑за последствий коронавируса.

Ночью неизвестные кинули «коктейли Молотова» в военкомат в Нижневартовске. Загорелась деревянная обшивка — ее потушили прибывшие на место полицейские.

В Москву начнут поставлять новые автозаки — с кондиционерами и туалетами, «со всеми комфортными условиями доставки людей».

Одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science стала недоступна для исследователей из России. Ограничение доступа наблюдается в целом ко всем сервисам компании Clarivate Analytics, продуктом которой она является.

Продажи NFT-токенов упали на 92% по сравнению с сентябрьским пиком, а количество активных кошельков для них сократилось на 88%. Эксперты считают, что NFT не исчезнут как класс активов, но станут более утилитарными.

В Fortnite воссоздадут Каннский кинофестиваль. Игроки смогут примерить на себя роль журналиста, актера или режиссера. У каждого персонажа будет отдельная сюжетная линия.

Вышло несколько новых трейлеров: сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном МакГрегором, мультфильма «DC Лига Суперпитомцы» и фильма «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом.

Netflix показал кадры из третьего сезона «Академии „Амбрелла“», а Sony выпустила видео в честь 20-летия «Человека-паука» с Тоби Магуайром.

* Александр Невзоров внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.