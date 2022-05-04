перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Царьград» потребовал возбудить уголовное дело на Филиппа Киркорова за номер с крестом 20:22
LinkedIn выплатит 1,8 млн долларов сотрудницам, которым платили меньше, чем коллегам-мужчинам 20:12
Невзоров* в федеральном розыске, комфортные автозаки для москвичей и другие новости дня
20:09 дайджест
Lisa Keffer/Unsplash
Российские клубы по настольному теннису восстановили в Лиге чемпионов 19:35
Правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на поддержку российского кинематографа 19:12
Суд потребовал восстановить отчисленных за лайки студенток школы «Останкино» 18:54
В Fortnite воссоздадут Каннский кинофестиваль 18:36
Вышел новый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» 18:27
Gary Bembridge/Flickr
Венгрия не готова поддержать шестой пакет санкций из‑за эмбарго на нефть из России 18:09
«Аэрофлот» возобновит рейсы в индийский Дели с 5 мая 18:07
Bloomberg: ЕС намерен запретить гражданам России покупку недвижимости на своей территории 17:36
Более 29 тыс. жителей ДНР остались без электричества из‑за обстрелов 17:13
Продажи NFT-токенов упали на 92% по сравнению с сентябрьским пиком 17:11
Эминема, Duran Duran и Долли Партон включили в Зал славы рок-н-ролла 16:59
Warner Bros. Pictures/YouTube
Пес Крипто спасает Супермена в новом трейлере мультфильма «DC Лига Суперпитомцы» 16:59
Великобритания ввела санкции против ВГТРК и Михаила Леонтьева 16:21
База данных научного цитирования Web of Science стала недоступна в России 16:15
Netflix показал кадры из третьего сезона «Академии „Амбрелла“» 16:02
В нижневартовский военкомат прилетело два «коктейля Молотова» 15:35
AlYankovic/YouTube
Вышел тизер фильма «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли 15:35
Дайджест

Невзоров* в федеральном розыске, комфортные автозаки для москвичей и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:09

Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о том, что Россия может объявить всеобщую мобилизацию 9 мая. Таким же словом он охарактеризовал вероятность того, что в День Победы Путин объявит войну Украине.

МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*. Ранее на него завели дело о фейках про российскую армию.

Мэрия Москвы обязала часть клубов и баров подключить их видеокамеры к Единому центру хранения данных, рассказали источники «Коммерсанта». Доступ к центру имеют в том числе сотрудники МВД.

В Москве нашли мертвым сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева. По словам источника ТАСС, в последние дни бизнесмен злоупотреблял алкоголем и заявлял близким о намерении покончить с собой.

Суд признал незаконным отчисление студенток Высшей школы кино и телевидения «Останкино» за лайки в соцсетях. Девушек потребовали восстановить в вузе.

В возрасте 87 дет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. В конце апреля он попал в реанимацию из‑за последствий коронавируса.

Ночью неизвестные кинули «коктейли Молотова» в военкомат в Нижневартовске. Загорелась деревянная обшивка — ее потушили прибывшие на место полицейские.

В Москву начнут поставлять новые автозаки — с кондиционерами и туалетами, «со всеми комфортными условиями доставки людей».

Одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science стала недоступна для исследователей из России. Ограничение доступа наблюдается в целом ко всем сервисам компании Clarivate Analytics, продуктом которой она является.

Продажи NFT-токенов упали на 92% по сравнению с сентябрьским пиком, а количество активных кошельков для них сократилось на 88%. Эксперты считают, что NFT не исчезнут как класс активов, но станут более утилитарными.

В Fortnite воссоздадут Каннский кинофестиваль. Игроки смогут примерить на себя роль журналиста, актера или режиссера. У каждого персонажа будет отдельная сюжетная линия.

Вышло несколько новых трейлеров: сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном МакГрегором, мультфильма «DC Лига Суперпитомцы» и фильма «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом.

Netflix показал кадры из третьего сезона «Академии „Амбрелла“», а Sony выпустила видео в честь 20-летия «Человека-паука» с Тоби Магуайром.

* Александр Невзоров внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Суворов: Великое путешествие
Обычный парень на службе у полководца Александра Суворова
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Отчаянные дольщики
Российская драма про коммунальные распри
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить