Российские астрономы определили точную скорость вращения Солнца

В Главной астрономической обсерватории Российской академии наук (РАН) определили точную скорость вращения Солнца вокруг центра Галактики. Об этом сообщает ТАСС.

По данным астрономов, Солнце вращается со скоростью 240 километров в секунду.

«Скорость вращения Галактики и круговую скорость движения Солнца вокруг ее центра не раз вычисляли и раньше по различным наборам астрономических данных. Разброс полученных значений скорости Солнца при этом составлял от 232,5 до 243 км/с», — рассказали ученые.

В РАН отметили, что в качестве основы для расчетов использовался анализ движения 9750 ОВ-звезд (очень молодые и массивные — более 10 масс Солнца — звезды). Благодаря им астрономы определили значения параметров угловой скорости вращения Галактики — около 29,712 километра в секунду.

Таким образом, с учетом расстояния от центра Галактики до Солнца удалось выяснить, что круговая скорость вращения околосолнечной окрестности вокруг центра Галактики составляет около 240,7 километра в секунду.