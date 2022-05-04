Российские клубы по настольному теннису восстановили в Лиге чемпионов

В европейской Лиге чемпионов сезона 2021/2022 восстановили российские клубы по настольному теннису. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юридическую компанию SILA.

Восстановления добились клубы «УГМК» из Свердловской области и «Факел-Газпром» из Оренбурга.

Обе команды должны были сыграть между собой в полуфинале турнира. Однако 3 марта Европейский союз настольного тенниса отстранил их от участия в соревновании. В результате победителем турнира стала немецкая команда «Боруссия».

Апелляционная инстанция ETTU (Европейского союза настольного тенниса) признала решение от 3 марта дискриминационным.