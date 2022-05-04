Правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на поддержку российского кинематографа

Кабмин дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

Дополнительные средства пойдут на производство полнометражных кинолент для массовой аудитории и семейного просмотра.

Кроме того, деньги будут направлены на производство неигрового кино, короткометражек и дебютных работ начинающих режиссеров, которые только заканчивают обучение в вузах. «Уверен, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодежи», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он также рассказал, что теперь билеты на российские картины можно приобретать с помощью «Пушкинской карты».

Ранее на поддержку отрасли в 2022 году уже было выделено более 9 млрд рублей.