Венгрия не готова поддержать шестой пакет санкций из‑за эмбарго на нефть из России

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что руководство страны не готово поддержать шестой пакет санкций Евросоюза против России в его текущем виде. Слова чиновника приводит «Интерфакс».

Ограничения на поставки российской нефти, согласно заявлению Сийярто, ударили бы по энергетической безопасности Венгрии. Предложение, согласно которому страна получила бы полтора года на отказ от российских энергоносителей, он назвал неразумным, так как «речь идет о коротком отрезке времени».

С позицией Сийярто солидарен госсекретарь по вопросам международных связей в канцелярии премьер-министра страны Золтан Ковач. Он заявил: «Мы не хотим отказываться от [поддержания] энергобезопасности Венгрии. Это не вопрос политики, это вопрос безопасности».

Ранее сегодня, 4 мая, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России предполагает отказ от поставок российской нефти. При этом источник Reuters заявил, что представители стран ЕС не смогли согласовать новый пакет ограничений, касающихся эмбарго на импорт нефти из России. Обсуждение продолжится 5 мая.