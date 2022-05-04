Bloomberg: ЕС намерен запретить гражданам России покупку недвижимости на своей территории

В рамках шестого пакета санкций ЕС намерен запретить гражданам России покупку недвижимости на его территории, пишет Bloomberg со ссылкой на документы еврокомиссии.

Он предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, жителями и компаниями. Европейская комиссия намерена запретить продажу или передачу прямо или косвенно «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, либо долей в субъектах коллективного инвестирования, обеспечивающих доступ к такому недвижимому имуществу», передает агентство содержимое документа.

Инициатива направлена на россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в странах-участницах союза. Она не направлена против имеющих гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (27 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) или Швейцарии.

Ранее сегодня, 4 мая, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России предполагает отказ от поставок российской нефти. Politico пишет, что ЕС также намерен отключить ряд банков от международной платежной системы SWIFT.