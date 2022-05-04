Более 29 тыс. жителей ДНР остались без электричества из‑за обстрелов

В результате обстрелов в Донецкой народной республике более 29 тыс. абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, удары были нанесены со стороны вооруженных формирований Украины. Без напряжения суммарно 258 трансформаторных подстанций, три больницы, 10 школ, 10 детских садиков.

29 364 бытовых абонентов остались без электричества. В их числе жители Донецка (Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), а также поселки Сигнальный, Луганский и Еленовка.

«Аварийно-восстановительные бригады Кировского, Петровского восточного, Куйбышевского и Докучаевского РЭСов, а также ГУП ДНР „Государственная магистральная сетевая компания“ стараются устранить повреждения в кратчайшие сроки», — пишет министерство.