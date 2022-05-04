Вышел новый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби»

Трейлер посвящен охоте инквизитора Ривы на Оби-Вана Кеноби. В ролике также появился Оуэн Ларс, который обратился к Кеноби со словами, что Люка нужно тренировать, так же как и его отца.

Lucasfilm выпустил трейлер к сериалу «Оби-Ван Кеноби». Премьера шоу запланирована на 27 мая 2022 года на Disney+.

К роли Оби-Вана Кеноби в сериале вернется Юэн МакГрегор. В образе Дарта Вейдера вновь появится Хейден Кристенсен. Также в шоу снялись Мозес Инграм, Джоэл Эджертон, Бонни Пессе, Кумайл Нанджиани, Индира Варма, Руперт Френд и другие.

Режиссером сериала выступила Дебора Шоу. Она же стала одним из исполнительных продюсеров проекта наряду с Кэтлин Кеннеди, Мишель Рейван и Джоби Гарольдом. «Оби-Ван Кеноби» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 25 мая.