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База данных научного цитирования Web of Science стала недоступна в России

Семён Гудошников
Сегодня в 16:15

Одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science стала недоступна для исследователей из России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов.

По словам Хохлова, база стала недоступна в известных ему научных институтах и вузах. Вице-президент РАН отметил, что наблюдается ограничение в целом ко всем сервисам компании Clarivate Analytics, продуктом которой является Web of Science.

2 апреля крупнейшие научные базы данных Scopus и Web of Science объявили о закрытии доступа российским и белорусским научным организациям. При этом они пообещали продолжить публикацию работ исследователей из РФ и Беларуси.

Алексей Хохлов говорил, что на долю России приходится всего 2,5% мировой научной продукции. Таким образом, 97,5% научной информации, распространяемой по подписке, для российских ученых будет заблокировано. Вице-президент РАН назвал это решение «серьезным вызовом», а некоторые ученые — «попыткой убийства российской науки».

В Минобрнауки заявили, что блокировка доступа к иностранным научным базам данных не вызовет масштабных проблем. Там пообещали найти механизмы, которые обеспечат для исследователей из РФ доступ к международным научным исследованиям.

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