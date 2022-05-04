Пес Крипто спасает Супермена в новом трейлере мультфильма «DC Лига Суперпитомцы»

В ролике пес Крипто создает Лигу суперпитомцев, для того чтобы спасти известных героев DC. В отряд вошли Эйс Бэтпес, свинья Пи Джей, черепаха Мертон и белка Чип.

Сюжет «Суперпитомцев» рассказывает о псе Крипто, который вместе с Суперменом борется с преступностью в Метрополисе. Однажды всех участников Лиги справедливости похищают, из‑за чего мир оказывается под угрозой.

Мультфильм станет режиссерским дебютом Джареда Стерна, который принимал участие в создании франшизы «Лего Фильм».

Анимационный фильм озвучили Джон Красински, Кевин Харт, Бен Шварц, Кейт МакКиннон, Наташа Лионн, Диего Луна, Марк Марон, Ванесса Байер, Томас Миддлдич и другие.