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Вышел тизер фильма «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:35

В сети появился первый тизер фильма «Странный: История Эла Янковича». Премьера картины запланирована на осень 2022 года в онлайн-кинотеатре Roku.

В ролике показали выступления артиста Эла Янковича, который известен своими пародиями на музыкальные хиты. Так, в тизере звучит песня «Like a Surgeon», которая является пародией на трек Мадонны «Like a Virgin». Певица также появляется видео, ее играет Эван Рейчел Вуд.

Главную роль в фильме исполнил Дэниел Рэдклифф. В нем также снялись Джулианна Николсон («Большой куш»), Рейнн Уилсон («Офис») и Тоби Хасс («Дневник баскетболиста»).

Режиссером картины выступил Эрик Аппель, который снимал эпизоды сериалов «Бруклин 9-9», «Силиконовая долина» и многих других. Кроме того, он написал сценарий совместно с самим Янковичем.

Эл Янкович продал более 10 млн копий альбомов, пять раз выиграл «Грэмми», а также записал шесть платиновых пластинок.

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