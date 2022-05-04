В Москву будут поставлять новые автозаки с кондиционерами и туалетами. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в столице Татьяна Потяева.

«Еще одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках… Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей», — цитирует ее слова РИА «Новости».

Омбудсмен добавила, что все в следственных изоляторах прошли вакцинацию, а еще в СИЗО теперь выдают набор для новорожденного, который положен роженицам.

В марте 2019 года ЕСПЧ признал условия перевозки заключенных в автозаках и вагонзаках пыточными. На исправление нормативной базы России дали 18 месяцев.

В марте 2021-го Минюст в ответ на требование Европейского суда пообещал расширить автозаки и оборудовать их туалетами. Тем, кто уже пострадал от ненадлежащих условий перевозки, предложили выплатить компенсации.