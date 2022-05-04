Шри-Ланка планирует признать платежную систему «Мир»

Власти Шри-Ланки намерены признать российскую платежную систему «Мир» в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС рассказала посол Шри-Ланки в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Сейчас правительство страны работает над присоединением «Мира» к местным картам, чтобы ими можно было пользоваться по прибытии в страну.

«Этот вопрос решен. В этом году она заработает», — заявила Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Она добавила, что перелеты на шри-ланкийских авиалиниях уже можно оплачивать в рублях.

С 8 апреля «Аэрофлот» возобновил регулярные полеты на Шри-Ланку. Полеты совершаются по три раза в неделю на самолетах Airbus A330.