Sony выпустила видео в честь 20-летия «Человека-паука» с Тоби Магуайром

Sony Pictures Entertainment выпустила ролик к двадцатилетию выхода первого фильма «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли.

Видео начинается с кадров из картины «Нет пути домой», где вместе появляются персонажи Магуайра, Тома Холланда и Эндрю Гарфилда. Затем зрителям показывают отрывки из трилогии Сэма Рейми о Пауке.

«Один герой навсегда изменил кино. Где вы были, когда „Человек-паук“ впервые появился в кинотеатрах? Вспомни, вновь переживи и заново открой героя, с которого все началось», — сказано в тексте ролика.