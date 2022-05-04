В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка готовности сил реагирования. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Воинские части отработают приведение в боевую готовность, совершение марш-бросков и выполнение учебно-боевых задач. Цель проверки — оценка «способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций».

В ходе проверки также запланировано перемещение большого количества военной техники, из‑за чего может быть затруднено движение на дорогах. Местных жителей и водителей автомобилей министерство призвало быть внимательнее.

В Минобороны отметили, что проводимые мероприятия «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».