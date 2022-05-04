Илон Маск сделает Twitter платным для государственных и коммерческих аккаунтов

Twitter может стать платным для некоторых пользователей. Об этом рассказал американский бизнесмен Илон Маск.

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей», — отметил он.

Ранее Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов. Он намерен превратить соцсеть в площадку «выражения свободы слова». Он хочет изменить правила модерации и раскрыть «необычайный потенциал» Twitter.

На фоне этой новости стоимость акций Tesla начала падать, компания потеряла 126 млрд долларов за один день.